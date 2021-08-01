01 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sınav günü kabusa döndü! Asansörde kaldı KPSS'ye giremedi

Sınav günü kabusa döndü! Asansörde kaldı KPSS'ye giremedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2021
ABONE OL
Sınav günü kabusa döndü! Asansörde kaldı KPSS'ye giremedi

Erzincan'da KPSS'ye girmek üzere evden çıkan Feyzanur Gökçe, asansörde kaldı. Cep telefonunu yanına almadığı için kimseye de haber veremeyen Gökçe, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Feyzanur Gökçe, sabah sularında, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki Akçaylar Apartmanı'nda asansörde kaldı. Asansörden seslerini duyan komşularının ihbarıyla binaya itfaiye ekipleri geldi.

1 SAAT MAHSUR KALDI

KPSS'ye gideceği için yanına cep telefonu almayan Gökçe, yaklaşık bir saat asansörde mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Feyzunar Gökçe'yi, sınava gireceği Mesleki ve Teknik Anadou Lisesi'ne de itfaiye ekipleri götürdü.

SINAVA ALINMADI

Ancak çok geç kaldığı için sınava alınmayan Gökçe, üzüntüyle evine geri döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA