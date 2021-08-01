Sınav günü kabusa döndü! Asansörde kaldı KPSS'ye giremedi

1 SAAT MAHSUR KALDI

KPSS'ye gideceği için yanına cep telefonu almayan Gökçe, yaklaşık bir saat asansörde mahsur kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan Feyzunar Gökçe'yi, sınava gireceği Mesleki ve Teknik Anadou Lisesi'ne de itfaiye ekipleri götürdü.