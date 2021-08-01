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Son dakika: Gaziantep'te katliam gibi kaza! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Gaziantep'te katliam gibi kaza! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Son dakika... Gaziantep'te tırın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Bölgeye giden Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

SON DAKİKA: Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye giden Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

Tır sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Katliam gibi kaza! 3 ölü 16 yaralı KATLİAM GİBİ KAZA! 3 ÖLÜ 16 YARALI




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