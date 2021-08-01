Son dakika: Gaziantep'te katliam gibi kaza! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.