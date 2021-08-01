Kahraman orman işçileri bir canı daha kurtardı! İşte yürekleri ısıtan o anlar
Antalya, Adana, Mersin, Muğla'da günlerdir süren orman yangınlarına karşı canlarını siper eden orman işçileri, alevlerle mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Yalnızca ateşle mücadele etmeyen kahraman işçiler, ormanın sakinleri olan hayvanlar içinde canlarını dişlerine taktılar. Bir orman işçisi, alevlerin arasında kalmış ve ölmek üzere olan bir kaplumbağayı kurtardı. Yanan ormandan kurtulan hayvana su içeren işçinin görüntüleri görenlerin içini ısıttı.
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından orman kahramanlarının bir kaplumbağaya müdahele ettiği anları paylaştı. Paylaşımda "Ne ormanda ateş yaktı, ne de ormana çöp attı. Ama en çok onun canı yandı. Bu kaplumbağa gibi yangından bir nefes daha kurtarmak için canını dişine takan ormanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.