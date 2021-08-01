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Orman Genel Müdürlüğü bu görüntülerle paylaştı! Bir nefes daha kurtarmak için...

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Giriş: 01.08.2021 14:06
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından orman kahramanlarının bir kaplumbağaya müdahele ettiği anları paylaştı. Paylaşımda "Ne ormanda ateş yaktı, ne de ormana çöp attı. Ama en çok onun canı yandı. Bu kaplumbağa gibi yangından bir nefes daha kurtarmak için canını dişine takan ormanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Bir nefes daha kurtarmak için...
Bir nefes daha kurtarmak için...
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