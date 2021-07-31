Konya'daki 7 kişinin öldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı!
Meram ilçesinde dün akşam saatlerinde tüm Türkiye’yi dehşete düşüren bir olay yaşandı. 11 yıldır aralarında husumet olan ailelerin arasındaki çekişme kanla bitti. Evi basan failler 7 kişiyi öldürdü ve evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Etnik kavga çıkarılmaya çalışan ve HDP’nin provokasyona kalkıştığı 7 kişinin can verdiği katliamın görüntüleri ortaya çıktı.
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısının 33 yaşındaki Mehmet Altun olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının daha önce komşular arasında yaşanan kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in erkek kardeşi olduğu, eniştesi Lütfi Keleş'in halen kavgadan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Vahşet anı cinayet işlendiği evin bahçesindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Ortaya çıkan görüntülerde katil zanlısının poşetten silahı çıkardıktan sonra üzerine gelen aile üyelerine ateş ettiği görüldü. Kimliği tespit edilen zanlının yakalanması için polisin geniş çaplı araştırmaları sürerken, zanlının 2018 yılında başına silah dayayıp, eşine fotoğraf gönderdiği aynı zamanda da psikolojik tedavi gördüğü, uzun süredir işsiz olduğu belirtildi.
KONYA'DAKİ KATLİAMIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI
Katil zanlısının olay günü araç kiraladığı, daha sonra olay yerine geldiği, bahçeye girdikten sonra tüm aile bireyleri ile konuştuğu, bu sırada yanındaki poşetten tabancasını çıkartmasını üzerine aile üyelerinin üzerine gelmesiyle, tabancasını peş peşe ateşlediği, daha sonra da aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı evin bahçesindeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ, ARANIYOR
Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelinin kaçtığı araç ve yakıt aldığı noktalar tespit edildi. Kiralık araçla kaçan katil zanlısının Konya Seydişehir ilçesine hareket ettiğinin görülmesi üzerine Özel Harekat ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.
Zanlının kiraladığı aracı bir noktaya bırakıp kaçtığı, kokuya duyarlı köpeklerin de bulunduğu, ekiplerin zanlıyı yakalamak için geniş çaplı aralıksız çalışması sürüyor.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ
Katil zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastanede ilaç tedavisi gördüğü eşine, başına silah dayalı olan fotoğraflarını da attığı öğrenildi. Ayrıca katil zanlısının uzun süredir işsiz olduğu belirlendi.
ABLASI 20 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Öte yandan katil zanlısının daha önceki kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in 20 gün önce cezaevinden çıktığı, eniştesi Lütfi Keleş'in bu kavga nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcısı vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, ölenlerin otopsi işlemlerinin yapılıp, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği belirtildi. İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
''Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır. Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır."
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 10 kişinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, ''Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vahim olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunarak olayı kasten çarpıtan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' denildi.
Dün gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından araştırmalar çok yönlü devam ederken, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), İYİ Parti temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Mevlana Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını katılımcılar adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta yaptı. Elim ve herkesin vicdanını sızlatan olayla ilgili Konyalılar olarak bir basın açıklaması yapmak üzere bir arada olduklarını ifade eden Usta, Konya'yı temsil eden hem siyasi partilerden hem de sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar olduğunu ifade etti.
Usta açıklamada şunları kaydetti:
"Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde yedi vatandaşımızın uğradığı silahlı saldın sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yapılıyor olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm işlemler başlatılmıştır. Dün meydana elim hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin yakalanması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler sürmektedir. Söz konusu işlenen cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif amaçlan ve açıklamaları olanlar ülkede kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma heveslisidirler. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapanların, Türkiye'nin kardeşliğini hedef alanların amacı ülkede nefret söylemi üretmektir. Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma değilken bunu Türk-Kürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. Bu topraklar üzerindeki kardeşlik sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesaplan hep boşa çıkacaktır. Irkçı nefret söylemleri üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluktur. Konya'mızın, Türkiye'mizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar hedeflerine asla ulaşamazlar ve buna kimsenin gücü yetmez. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval getirmesin. Kaybettiğimiz 7 cana bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, olayın aydınlatılması için çalışan yetkililerimize kolaylıklar diliyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ailemizin acısı hepimizin, tüm Konya'mızın ve Türkiye'mizin acısıdır. Ailemizin yanındayız."
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