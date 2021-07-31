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Sazlıbosna Gölü'nde korkutan manzara! Gölü kaplayan yeşil tabakanın nedeni ne?

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Sazlıbosna Gölü'nde korkutan manzara! Gölü kaplayan yeşil tabakanın nedeni ne?

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Gölü alarm veriyor. Gölün üzeri yeşil tabaka ile kaplandı. Peki endişeye neden olan göl neden yeşil tabaka ile kaplandı? Detayları A Haber Muhabiri Esra Keskin aktardı.

İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri korkutuyor. Gölün üzerinde oluşan tabaka için yetkililer inceleme başlattı.

İstanbul'da en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka tehlike saçıyor.

Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.

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