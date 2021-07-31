Sazlıbosna Gölü'nde korkutan manzara! Gölü kaplayan yeşil tabakanın nedeni ne?
YAŞAM A Haber
İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Gölü alarm veriyor. Gölün üzeri yeşil tabaka ile kaplandı. Peki endişeye neden olan göl neden yeşil tabaka ile kaplandı? Detayları A Haber Muhabiri Esra Keskin aktardı.
İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri korkutuyor. Gölün üzerinde oluşan tabaka için yetkililer inceleme başlattı.
İstanbul'da en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka tehlike saçıyor.
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