Sazlıbosna Gölü'nde korkutan manzara! Gölü kaplayan yeşil tabakanın nedeni ne?

Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.

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