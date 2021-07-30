İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul'da piknik mangal yapmak yasak mı? İstanbul'da yangın var mı?
Son dakika... İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? Türkiye genelindeki yangınlar sonrası önlemler alınmaya devam ediyor. Orman yangınlarının ardından İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından ormanlara girişin yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul'da piknik mangal yapmak yasak mı? İstanbul'da yangın var mı? İşte son gelişmeler...
İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Türkiye'de 28-29-30 Temmuz 2021 tarihli orman yangınlarıyla mücadele devam sürüyor. 57 yangın kontrol altına alınırken, 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Türkiye genelindeki orman yangınlarının ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul'da piknik mangal yapmak yasak mı? İstanbul'da yangın var mı? İşte cevaplar...
İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:
"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.
Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.
İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.
Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.
Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul'da piknik mangal yapmak yasak mı? İstanbul'da yangın var mı?
- Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA 1 fidan fiyatı kaç TL? Yangın bölgeleri için fidan bağışı nasıl yapılır?
- 22 ilde 71 yangın! Türkiye'deki yangınlar son durum nedir? Yangınlar devam ediyor mu, söndürüldü mü?
- Türkiye'de piknik mangal yasaklandı mı? Ormana giriş yasak mı? Antalya, Muğla, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul...
- MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...
- Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...
- DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor?
- Yangında okunacak dua: Yangın söndürmek için hangi dua okunur? Yağmur duası okunuşu Arapça-Türkçe
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi
- İl dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek?
- İl dışı ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen iller arası tayin atama kontenjanları nereden görüntülenir?
- Diyanet'ten önemli hutbe! 30 Temmuz Cuma hutbesi konusu nedir? Yangın ve afetlere karşı...