İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Türkiye'de 28-29-30 Temmuz 2021 tarihli orman yangınlarıyla mücadele devam sürüyor. 57 yangın kontrol altına alınırken, 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Türkiye genelindeki orman yangınlarının ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, İstanbul'da ormanlara giriş yasaklandı mı? İstanbul'da piknik mangal yapmak yasak mı? İstanbul'da yangın var mı? İşte cevaplar...

İSTANBUL'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.