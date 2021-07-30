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Son dakika: Adana Yüreğir'deki orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika: Adana Yüreğir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangınla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı YANGINLA İLGİLİ 5 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

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