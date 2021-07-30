Son dakika: Adana Yüreğir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, dün Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.