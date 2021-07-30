Bulgarlar akın etti! Edirne'deki sosyete pazarına yoğun ilgi
Bulgar turistler ve gurbetçiler, Edirne'deki halk pazarında yoğunluk oluşturdu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgar turistlerin daha çok tekstil, gıda, akaryakıt, deterjan ve inşaat malzemesi aldığını kaydetti.
Başta çevre iller olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçilerin uğrak yeri, "sosyete pazarı" olarak da adlandırılan Ulus Pazarı ilgi görüyor.
Pazarı ziyaret edenler gıdadan tekstile kadar birçok ürünü bulabiliyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, gurbetçilerle Bulgar turistlerin sınır kapısından kente daha çabuk girebilmeleri için ek peronlar açıldığını söyledi.
Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için kente gelenler olduğunu belirten Zıpkınkurt, "Bunlar aynı gün içinde ülkeye girip çıktıkları için gümrükte ne kadar az süre kaybederlerse o kadar iyi oluyor onlar için. Bununla ilgili de Gümrük Başmüdürlüğü ve Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı." dedi.
Zıpkınkurt, Bulgar turistlerin daha çok tekstil, gıda, akaryakıt, deterjan ve inşaat malzemesi aldığını kaydetti.
Bulgaristan'ın Kırcali kentinden Ulus Pazarı'na gelen Remzi Hüseyinov da fiyatların çok uygun olduğunu söyledi.
Pazarda kaliteli ürünlerin ve çeşidin çok fazla olduğunu dile getiren Hüseyinov, "Sık sık alışveriş yapmaya Edirne'ye geliyoruz. İhtiyaçlarımızı buradan alıp dönüyoruz. Gelmişken de kenti geziyoruz. Bizim için hem alışveriş hem de kısa bir tatil oluyor." diye konuştu.
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