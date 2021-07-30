Bulgarlar akın etti! Edirne'deki sosyete pazarına yoğun ilgi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, gurbetçilerle Bulgar turistlerin sınır kapısından kente daha çabuk girebilmeleri için ek peronlar açıldığını söyledi.

Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için kente gelenler olduğunu belirten Zıpkınkurt, "Bunlar aynı gün içinde ülkeye girip çıktıkları için gümrükte ne kadar az süre kaybederlerse o kadar iyi oluyor onlar için. Bununla ilgili de Gümrük Başmüdürlüğü ve Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı." dedi.

Zıpkınkurt, Bulgar turistlerin daha çok tekstil, gıda, akaryakıt, deterjan ve inşaat malzemesi aldığını kaydetti.