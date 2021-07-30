Manavgat'ta dumandan etkilenen turistin imdadına orman işçisi yetişti
Antalya Manavgat'ta devam etmekte olan orman yangınında, bir Alman vatandaşı ölümün kıyısından döndü. Yeniköy mahallesinde meydana gelen orman yangınında duman sebebiyle bayılan ve adı öğrenilemeyen Alman vatandaşının imdadına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan yetişti. Yol kenarında baygın halde yatan Alman vatandaşını fark eden 44 yaşındaki orman işçisi Ali Karaoğlan, ilk müdahaleyi yaptı.
ORMAN İŞÇİSİ HAYATINI KURTARDI
Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu.
İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI
Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi.
Yerleşik Alman'ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü. Bölgede görev yapan ekiplere erzak taşıdığını söyleyen orman işçisi Ali Karaoğlan, "Kalemler'de erzak dağıtıyorduk. O esnada dumanın içinden geçtik. Geçtiğimizde Alman vatandaşını dumandan zehirlenmiş bir şekilde yerde yatarken gördük. İlk müdahale için ayran verdik. Bilinci yerine gelince kadar konuştuk ve arabamıza aldık ve 112 ekibi gelince teslim ettik" dedi.
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