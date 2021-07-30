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Manavgat'ta dumandan etkilenen turistin imdadına orman işçisi yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Manavgat'ta dumandan etkilenen turistin imdadına orman işçisi yetişti

Antalya Manavgat'ta devam etmekte olan orman yangınında, bir Alman vatandaşı ölümün kıyısından döndü. Yeniköy mahallesinde meydana gelen orman yangınında duman sebebiyle bayılan ve adı öğrenilemeyen Alman vatandaşının imdadına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan yetişti. Yol kenarında baygın halde yatan Alman vatandaşını fark eden 44 yaşındaki orman işçisi Ali Karaoğlan, ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve binlerce hektarlık alanı küle döndüren olan orman yangınında, yaşlı bir Alman vatandaşı ölmekten son anda kurtuldu.

ORMAN İŞÇİSİ HAYATINI KURTARDI

Yeniköy mahallesindeki orman yangınında dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu.

İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI

Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören orman işçisi Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi.

Yerleşik Alman'ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü. Bölgede görev yapan ekiplere erzak taşıdığını söyleyen orman işçisi Ali Karaoğlan, "Kalemler'de erzak dağıtıyorduk. O esnada dumanın içinden geçtik. Geçtiğimizde Alman vatandaşını dumandan zehirlenmiş bir şekilde yerde yatarken gördük. İlk müdahale için ayran verdik. Bilinci yerine gelince kadar konuştuk ve arabamıza aldık ve 112 ekibi gelince teslim ettik" dedi.

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