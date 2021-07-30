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30 gündür çocuklarıyla hastanede sabahlıyor! ‘Ceza için eşimin ölmesi mi gerek?’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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30 gündür çocuklarıyla hastanede sabahlıyor! ‘Ceza için eşimin ölmesi mi gerek?’

Konya'da arkadan gelen hafif ticari aracın çarptığı kamyonet sürücüsü İhsan Seyis (46) şarampole yuvarlandı. Eşi 30 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sıdıka Seyis, "Ben 30 gündür acaba eşim uyanır mı diye hastanenin önünde bekliyorum. Herkes bayram yaparken ben bayramda hastane bahçesinde bekledim. Benim tek istediğim adalet" dedi.

Kaza, 30 Haziran'da akşam sularında Konya-Aksaray karayolunun 75. kilometresinde gerçekleşti. Evli ve iki çocuk sahibi İhsan Seyis tarladan çıkınca 42 AHT 65 plakalı kamyonet ile hareket halindeyken arkadan gelen 27 yaşındaki Abdulkadir Talaşlı hakimiyetindeki hafif ticari aracın çarpmasıyla şarampole yuvarlandı.

OĞLU DA YARALANDI

Kazada her 2 aracın şoförüyle beraber İhsan Seyis'in 22 yaşındaki oğlu Haşim Seyis yaralandı. İhbarla olay yerine emniyet ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

30 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Haşim Seyis 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilirken babası İhsan Seyis ise 30 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

''BABAM NE OLUR BENİ BIRAKMA''

Haşim Seyis'in olay yerinde babasının başında beklerken, "Kurban olurum babam dayan. Babam ne olur beni bırakma" diye gözyaşı döktüğü belirtildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Abdulkadir Talaşlı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

''HERKES BAYRAM YAPARKEN ÇOCUKLARIMLA HASTANENİN BAHÇESİNDE UYANIR MI DİYE BEKLEDİM''

Hastane önünde eşinin gözlerini açmasını bekleyen Sıdıka Seyis ise şunları söyledi: "30 gündür hastanenin önünde eşimin uyanmasını bekliyorum. Komada yatıyor. Yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen sürücünün elini kolunu sallayarak dışarda gezmesi benim zoruma gidiyor.

Herkes bayram yaparken ben çocuklarımla birlikte hastanenin bahçesinde acaba uyanır mı diye bekledim. Benim tek istediğim adalet. Oda cezasını alsın. Ceza alması için eşimin ölmesi mi gerekiyor?" dedi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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