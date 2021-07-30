30 gündür çocuklarıyla hastanede sabahlıyor! ‘Ceza için eşimin ölmesi mi gerek?’

Herkes bayram yaparken ben çocuklarımla birlikte hastanenin bahçesinde acaba uyanır mı diye bekledim. Benim tek istediğim adalet. Oda cezasını alsın. Ceza alması için eşimin ölmesi mi gerekiyor?" dedi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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