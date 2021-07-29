D-100 Karayolu'nda feci kaza! Trafik durma noktasına geldi
D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal Mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen sürücünün kullandığı otomobil 2 araca çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü aracını terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Giriş Tarihi: 29.07.2021
06:21 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
06:29
İlk kaza saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Kartal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil başka otomobillere de çarptı. Toplam dört otomobilin karıştığı kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 KARAYOLU EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI Oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen 34 BNG 795 plakalı otomobil sürücüsü önünde duran 34 JN 2725 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs önünde duran başka bir otomobile çarptı.
Kaza sebebiyle minibüste bulunan iki kişi yaralanırken kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü aracını terk edip bariyerlerden atlayarak olay yerinden koşarak uzaklaştı. İkinci kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı.
Trafik akışı yan yoldan sağlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu kazaya sebep olan 34 BNG 795 plakalı otomobil içerisinde alkol kutuları bulundu.