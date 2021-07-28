Son dakika | Aksaray'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi

'CAMI KIRIP YAŞLI VE ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIK'

Yaralı yolculardan Ali Akıncı, ''Yolcuların birçoğu uyuyordu, ben uyumuyordum. Otobüs bir anda şiddetli bir şekilde sallanmaya ve sağa kaymaya başladı. Sanki lastikte değil de taban üstünde gidiyor gibi oldu. Bu sırada yolcular hemen uyandı ve koltukları tutmaya başladık. 5 ile 10 saniye sonra otobüs devrildi. Devrilme sonrası otobüsün içinde bir panik havası oldu. Camı kırıp yaşlı ve çocukları dışarı çıkardık. Sonra fenerlerle yaralıları kontrol ettik. Otobüsten gaz kokusu gelince biz de hızlı bir şekilde içinden çıktık. 10 dakika sonra ambulans, polis ile jandarma ekipleri geldi. Çok şükür ölü olmadı yaralılar var" diye konuştu.

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