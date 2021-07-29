Yıldız futbolcuların berberi Şenol Erdoğan kimdir?

Türk berber Şenol Erdoğan, 1 Temmuz 1987 tarihinde İzmir'de doğmuştur.

Berberlik mesleğine henüz 8 yaşındayken İzmir'de başlayan Erdoğan, 19 yaşındayken dil öğrenmek amacıyla gittiği İngiltere'de kendi salonunu açmıştır.

Erdoğan, "Barber King" adlı salonuyla Londra'nın en güzel sokaklarından Baker Street'te faaliyet göstermektedir.

Türk tıraş tekniklerini uygulayan Şenol Erdoğan'ın İngiltere spor camiasından siyaset ve iş dünyasına birçok müşterisi vardır.

"Ünlülerin berberi" olarak da tanınan Şenol Erdoğan'ın bugüne dek saç ve sakal tıraşını yaptığı ünlüler arasında; dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın yanı sıra futbol dünyasından Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Steve McManaman, Mbaye Diagne, Anton Ferdinand, Scott Minto ile Türk milli takımından Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun da vardır. Ayrıca İzlanda milli futbol takımından da pek çok yıldız, saç tıraşını Şenol Erdoğan'a yaptırmaktadır.

Çalıştığı alanda yıldızlaşan Şenol Erdoğan, İngiltere'de elde ettiği başarıyı pes etmeyen mücadeleci yapısına bağlamaktadır:

"Ben pes etmeyen ve mücadele etmeyi seven bir kişiliğim. Çok erken yaşlarda başladığım berberlik mesleğini geliştirerek Barber King markasını oluşturmak için kendimi bildim bileli çalıştım. Ancak serüvenime başlarken bu kadar ilerilere gidebileceğim benim bile aklımda yoktu. Dil eğitimi almak için geldiğim İngiltere'de geçimimi sağlamak maksadıyla icra ettiğim berberlik mesleği, beni buralara taşıdı. Türklere göre saçlarıyla daha az ilgilenen İngiltere halkı markama ve berberlik mesleğime yoğun ilgi gösterdi. Bugün futbolculardan siyasilere birçok ünlü de beni tercih ediyor."