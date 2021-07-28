İstanbul'da 415 sığınmacı koruma altına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda düzensiz göçmenlere ilişkin operasyon gerçekleştirdi.

Kaçak bir şekilde Türkiye'ye giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 141'i Suriye, 129'u Afganistan uyruklu olmak üzere 32 ayrı ülke vatandaşı toplamda 415 düzensiz göçmen koruma altına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin akabinde düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.