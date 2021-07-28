Kaçakçılıkla mücadele ekipleri devrede! İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı

Operasyon kapsamında; bin 146 bronz, 2 altın olmak üzere bin 148 adet Sikke, 60 adet Yüzük, 20 adet Haç biçimli obje, çeşitli dönemlere ait 310 adet muhtelif objeler, 490 adet boncuk dizisi, bin 220 adet boncuk benzeri objeler olmak üzere toplam bin 148 adet sikke ve 2 bin 100 adet objeden oluşan 3 bin 248 adet eser yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan 1 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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