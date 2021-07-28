Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İmrahor Mahallesi'nden başlayıp Alibeyköy Barajına kadar uzanan dere, etrafa yaydığı rahatsız edici rengi ve kokusuyla vatandaşları telaşlandırıyor. Mahalle sakinleri durumu İSKİ'ye bildirdiklerini ancak çözüm üretilmediğini belirtti.
İstanbul'un kritik su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'na akan derenin rengi bilhassa Kurban Bayramı'nın ardından siyaha boyandı. Bölgede pek çok ahırın olduğu dereye hayvan atıklarının da atıldığını öne süren mahalleli, durumu İSKİ'ye bildirdiklerini ancak kimsenin ilgilenmediğini belirtti.
MAHALLELİ CANINDAN BEZDİ
Seneler önce içerisinde çocukların yüzdüğü, çok sayıda balık türünün de içinde yaşadığı dere, şimdilerde mahalle sakinlerini adeta canından bezdirmiş durumda.
PENCERELERNİ DAHİ AÇAMIYORLAR
Her geçen gün daha da kötüye giden dereye, bölgedeki büyükbaş hayvan besicilerinin attığı hayvan atıkları da eklenince mahalle sakinleri duruma isyan etti. Derenin geçtiği güzergahta oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını söylüyor.
''İSKİ'Yİ ARADIK AMA ÇÖZÜM ÜRETEN YOK''
Derenin eskiden çok güzel olduğunu dile getiren mahalle sakini Sultan Murat Taşdemir: "Önceden biz burada balık tutuyorduk. Biz burada akşamları oturamıyoruz. Çok kez İSKİ'yi aradık ama çözüm üreten yok. Ailemizle evimizin önünde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Kokudan durulmuyor. Kurban bayramında da burada hayvan besleyenler tüm kurban atıklarını dereye attılar. Biz mahalle halkı olarak çok rahatsızız. Bu su Alibeyköy Barajına akıyor. Bütün İstanbul bu pis suyu içiyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.
Derenin ıslah edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, sorunlarını yetkililere defalarca kez söylediklerini de ifade ettiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
- Flaş açıklama: Okullar 6 Eylül'de açılacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim iptal mi oldu?
- 28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2021 POMEM polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar neler?
- PMYO 2021 TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar...
- MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?
- YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...
- YKS başarı sıralaması son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sıralama nedir? ÖSYM son açıklamalar
- Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...
- GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları...
- YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED açıklaması...
- Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? MEB tarih verdi...