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Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İmrahor Mahallesi'nden başlayıp Alibeyköy Barajına kadar uzanan dere, etrafa yaydığı rahatsız edici rengi ve kokusuyla vatandaşları telaşlandırıyor. Mahalle sakinleri durumu İSKİ'ye bildirdiklerini ancak çözüm üretilmediğini belirtti.

İstanbul'un kritik su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'na akan derenin rengi bilhassa Kurban Bayramı'nın ardından siyaha boyandı. Bölgede pek çok ahırın olduğu dereye hayvan atıklarının da atıldığını öne süren mahalleli, durumu İSKİ'ye bildirdiklerini ancak kimsenin ilgilenmediğini belirtti.

MAHALLELİ CANINDAN BEZDİ

Seneler önce içerisinde çocukların yüzdüğü, çok sayıda balık türünün de içinde yaşadığı dere, şimdilerde mahalle sakinlerini adeta canından bezdirmiş durumda.

PENCERELERNİ DAHİ AÇAMIYORLAR

Her geçen gün daha da kötüye giden dereye, bölgedeki büyükbaş hayvan besicilerinin attığı hayvan atıkları da eklenince mahalle sakinleri duruma isyan etti. Derenin geçtiği güzergahta oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açamadıklarını söylüyor.

''İSKİ'Yİ ARADIK AMA ÇÖZÜM ÜRETEN YOK''

Derenin eskiden çok güzel olduğunu dile getiren mahalle sakini Sultan Murat Taşdemir: "Önceden biz burada balık tutuyorduk. Biz burada akşamları oturamıyoruz. Çok kez İSKİ'yi aradık ama çözüm üreten yok. Ailemizle evimizin önünde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Kokudan durulmuyor. Kurban bayramında da burada hayvan besleyenler tüm kurban atıklarını dereye attılar. Biz mahalle halkı olarak çok rahatsızız. Bu su Alibeyköy Barajına akıyor. Bütün İstanbul bu pis suyu içiyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Derenin ıslah edilmesi ve temizlenmesi gerektiğini söyleyen mahalle sakinleri, sorunlarını yetkililere defalarca kez söylediklerini de ifade ettiler.

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