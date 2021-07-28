Arnavutköy'de dereden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini isyan ettirdi

''İSKİ'Yİ ARADIK AMA ÇÖZÜM ÜRETEN YOK''

Derenin eskiden çok güzel olduğunu dile getiren mahalle sakini Sultan Murat Taşdemir: "Önceden biz burada balık tutuyorduk. Biz burada akşamları oturamıyoruz. Çok kez İSKİ'yi aradık ama çözüm üreten yok. Ailemizle evimizin önünde oturup bir bardak çay içemiyoruz. Kokudan durulmuyor. Kurban bayramında da burada hayvan besleyenler tüm kurban atıklarını dereye attılar. Biz mahalle halkı olarak çok rahatsızız. Bu su Alibeyköy Barajına akıyor. Bütün İstanbul bu pis suyu içiyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.