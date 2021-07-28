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Adana'da evli çiftin suç şebekesi günde 5 kişiyi dolandırmış

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Adana'da evli çiftin suç şebekesi günde 5 kişiyi dolandırmış

Adana merkezli 8 şehirde online satış sayfaları ve sosyal medyadan sahte ilanlar paylaşarak vatandaşı dolandıran şebekenin lideri olduğu öne sürülen Serkan T. ve eşi Kübra T.'nin, suç çetesi emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucunda deşifre edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya ile online satış sitelerinden telefon, oto yedek parça, bilgisayar, oyun konsolu, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını paylaşıp, satar gibi yaparak içlerinde polis, hakim ve askerlerin de olduğu 93 vatandaşları neredeyse 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı tespit edilen 37 zanlıyla ilgili gözaltı kararı alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, liderliğini Serkan T.'nin yaptığını belirlediği şebekeye, Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da dün sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

30 ZANLI SORGUYA ALINDI

Baskınlarda, Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve nakit para, diz üstü bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.

GÜNDE 500 TL KAZANÇ

Kübra-Serkan T.'nin dolandırıcılığı bir meslek haline getirdikleri ve sahte ilanlar vererek günde 5 kişiyi dolandırıp, 500 TL elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, polis, 7 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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