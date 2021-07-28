Adana'da evli çiftin suç şebekesi günde 5 kişiyi dolandırmış
Adana merkezli 8 şehirde online satış sayfaları ve sosyal medyadan sahte ilanlar paylaşarak vatandaşı dolandıran şebekenin lideri olduğu öne sürülen Serkan T. ve eşi Kübra T.'nin, suç çetesi emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucunda deşifre edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya ile online satış sitelerinden telefon, oto yedek parça, bilgisayar, oyun konsolu, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını paylaşıp, satar gibi yaparak içlerinde polis, hakim ve askerlerin de olduğu 93 vatandaşları neredeyse 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı tespit edilen 37 zanlıyla ilgili gözaltı kararı alındı.
30 ZANLI SORGUYA ALINDI
Baskınlarda, Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve nakit para, diz üstü bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.
GÜNDE 500 TL KAZANÇ
Kübra-Serkan T.'nin dolandırıcılığı bir meslek haline getirdikleri ve sahte ilanlar vererek günde 5 kişiyi dolandırıp, 500 TL elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, polis, 7 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarına devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB PERTEM kura sonuçları sorgulama: 2021 MSB 2.553 işçi alımı sonuçları isim listesi nereden görüntülenir?
- YÖK Atlas 2021 YKS tercih robotu: Kaç puanla hangi üniversiteye girilir? 200-230-240-250-270-300-320 puanla...
- YKS başarı sıralaması son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sıralama nedir? ÖSYM son açıklamalar
- Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...
- GSB personel alımı 2021 başvuruları ne zaman yapılacak? GSB personel alımı başvuruları başladı mı? İşte şartları...
- YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları belli oldu mu, erken açıklanır mı? İşte sıralama tahminleri...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED açıklaması...
- Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9, 10, 11, 12. sınıflar için okullar hangi tarihte açılacak? MEB tarih verdi...
- Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekliye beklenmedik fırsat! İkramiyeleri etkilemiyor, 6 ay içinde başvuru gerekiyor! O detay dikkat çekti...
- Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın izleme yolları...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Kafe, restoran, kahvehaneler ve spor salonları kapanacak mı? Kritik tarih...