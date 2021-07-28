Adana'da evli çiftin suç şebekesi günde 5 kişiyi dolandırmış

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya ile online satış sitelerinden telefon, oto yedek parça, bilgisayar, oyun konsolu, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını paylaşıp, satar gibi yaparak içlerinde polis, hakim ve askerlerin de olduğu 93 vatandaşları neredeyse 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı tespit edilen 37 zanlıyla ilgili gözaltı kararı alındı.