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Dolandırıcı kuş olur mu demeyin! Böyle senaryo Yeşilçam'da yok

Guguk kuşu, yumurtasını başka bir kuşun yuvasına bıraktı. Guguk kuşu yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz kuluçka kardeşlerini yuvadan atmak için çalışmaya başladı. Guguk kuşunun yuvadan çıkma zamanı geldiğinde ise annesiyle arasında 3-4 kat fark vardı. Bu fotoğrafları görünce 'kuşun da dolandırıcısı varmış' diyeceksiniz. İşte hayrete düşüren görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 05:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 05:36
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Dolandırıcı kuş olur mu demeyin! Böyle senaryo Yeşilçam'da yok

Başka bir kuşun yumurtaları arasına bırakılan guguk kuşu yavrusu, kabuğundan sıyrılır sıyrılmaz harekete geçti.

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Dolandırıcı kuş olur mu demeyin! Böyle senaryo Yeşilçam'da yok

Dünyaya geldiği gibi yuvadaki diğer yumurtaları aşağıya atmak için çalışmalara başladı.

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Dolandırıcı kuş olur mu demeyin! Böyle senaryo Yeşilçam'da yok

Üvey annesinin getirdiği yemleri de tek başına kursağına indiren guguk kuşu yavrusu, büyüdüğünde üvey annesinin en az 3 katı büyüklüğüne geldi.

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Dolandırıcı kuş olur mu demeyin! Böyle senaryo Yeşilçam'da yok

İşte hayrete düşeceğiniz fotoğraflar...

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Dolandırıcı kuş olur mu demeyin! Böyle senaryo Yeşilçam'da yok