Dolandırıcı kuş olur mu demeyin! Böyle senaryo Yeşilçam'da yok

Guguk kuşu, yumurtasını başka bir kuşun yuvasına bıraktı. Guguk kuşu yavrusu yumurtadan çıkar çıkmaz kuluçka kardeşlerini yuvadan atmak için çalışmaya başladı. Guguk kuşunun yuvadan çıkma zamanı geldiğinde ise annesiyle arasında 3-4 kat fark vardı. Bu fotoğrafları görünce 'kuşun da dolandırıcısı varmış' diyeceksiniz. İşte hayrete düşüren görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 05:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 05:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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