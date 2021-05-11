Ankara'da doktor Zeynep Erdoğan'ı öldüren cani koca dolandırıcı çıktı
Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Erdoğan, 8 ay önce evlendiği ikinci eşi Mehmet Erdoğan tarafından işkence yapılarak öldürüldü. Cani koca Mehmet Erdoğan sabıkalı dolandırıcı çıktı.
Son dakika haberi... Ankara'daki özel bir hastanede görevli 3 çocuk annesi Op. Dr. Zeynep Erdoğan (47), ilk eşinden ayrıldıktan sonra oğlu Ahmet (14) ile birlikte yaşamaya başladı.
Kadın doktor, geçen yıl internette kendini mühendis olarak tanıtan Mehmet Erdoğan ile tanıştıktan sonra 8 ay önce evlendi. Çift, 3 çocuk annesi doktora ait Mutlukent mahallesindeki lüks sitede yaşamaya başladı.
ÜVEY OĞLUNU SOPAYLA BAYILTTI
Dr. Zeynep Erdoğan, pandemi bahanesiyle işlerinin olmadığını bahane eden eşinin sürekli para harcamasından şüphelendi. 400 bin liraya yakın parasını harcayan, kendisine ait otomobili kullanan, hiçbir geliri bulunmayan eşi hakkında araştırma yapan doktor, kocasının mühendis değil sabıkalı bir dolandırıcı olduğunu öğrendi.
Geçen cumartesi lüks villada kavga çıktı. Foyası ortaya dökülen Mehmet Erdoğan (45) başına sopayla vurduğu doktorun ağzını bantladı, ellerini ve ayaklarını bağladı.
Ardından 14 yaşındaki üvey oğlunun da ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladı. Gece yarısı 03.00'te çocuğu evin dışındaki depoya indirdi. Eve dönüp kadını bıçakladı. Gözü dönmüş katil zanlısı, eşine ait otomobili alarak evden kaçtı.
Başına aldığı darbeyle baygınlık geçiren küçük Ahmet, 13 saat sonra kendine geldi. Ayağındaki ipleri güçlükle çözüp mahalleye çıktı, yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi göğüs bölgesinden 5 bıçak darbesi alan kadının öldüğünü belirledi. Gördüğü işkence nedeniyle fenalaşan Ahmet A. da tedaviye alındı.
YALANA SARILDI
Çocuğun verdiği bilgilerle harekete geçen polis, şüphelinin otomobille Ümitköy'e gittiğini belirledi. Kıskıvrak yakalanan sahte mühendis, ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli, "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediğini, kendisini tahrik ettiği için cinayeti işlediğini belirterek kendisini savunmaya çalıştı.
Ahmet A., annesinin, üvey babasının 8'i dolandırıcılık 18 suç kaydı olduğunu öğrendikten sonra aralarında tartışmalar başladığını söyledi. Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ın ailesinin Almanya'da yaşadığı, cenazesinin ailesinin Ankara'ya gelmesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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