11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da doktor Zeynep Erdoğan'ı öldüren cani koca dolandırıcı çıktı

Ankara'da doktor Zeynep Erdoğan'ı öldüren cani koca dolandırıcı çıktı

'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. , 8 ay önce evlendiği ikinci eşi tarafından işkence yapılarak öldürüldü. Cani koca Mehmet Erdoğan sabıkalı dolandırıcı çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
ABONE OL
Ankara'da doktor Zeynep Erdoğan'ı öldüren cani koca dolandırıcı çıktı

Son dakika haberi... 'daki özel bir hastanede görevli 3 çocuk annesi Op. Dr. (47), ilk eşinden ayrıldıktan sonra oğlu Ahmet (14) ile birlikte yaşamaya başladı.

Kadın , geçen yıl internette kendini mühendis olarak tanıtan ile tanıştıktan sonra 8 ay önce evlendi. Çift, 3 çocuk annesi doktora ait mahallesindeki lüks sitede yaşamaya başladı.

ÜVEY OĞLUNU SOPAYLA BAYILTTI

Dr. Zeynep Erdoğan, pandemi bahanesiyle işlerinin olmadığını bahane eden eşinin sürekli para harcamasından şüphelendi. 400 bin liraya yakın parasını harcayan, kendisine ait otomobili kullanan, hiçbir geliri bulunmayan eşi hakkında araştırma yapan doktor, kocasının mühendis değil sabıkalı bir dolandırıcı olduğunu öğrendi.

Geçen cumartesi lüks villada kavga çıktı. Foyası ortaya dökülen Mehmet Erdoğan (45) başına sopayla vurduğu doktorun ağzını bantladı, ellerini ve ayaklarını bağladı.

Ardından 14 yaşındaki üvey oğlunun da ellerini, ayaklarını ve ağzını bantladı. Gece yarısı 03.00'te çocuğu evin dışındaki depoya indirdi. Eve dönüp kadını bıçakladı. Gözü dönmüş katil zanlısı, eşine ait otomobili alarak evden kaçtı.

Başına aldığı darbeyle baygınlık geçiren küçük Ahmet, 13 saat sonra kendine geldi. Ayağındaki ipleri güçlükle çözüp mahalleye çıktı, yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi göğüs bölgesinden 5 bıçak darbesi alan kadının öldüğünü belirledi. Gördüğü işkence nedeniyle fenalaşan . da tedaviye alındı.

YALANA SARILDI

Çocuğun verdiği bilgilerle harekete geçen polis, şüphelinin otomobille 'e gittiğini belirledi. Kıskıvrak yakalanan sahte mühendis, ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli, "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediğini, kendisini tahrik ettiği için cinayeti işlediğini belirterek kendisini savunmaya çalıştı.

Ahmet A., annesinin, üvey babasının 8'i dolandırıcılık 18 suç kaydı olduğunu öğrendikten sonra aralarında tartışmalar başladığını söyledi. Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ın ailesinin 'da yaşadığı, cenazesinin ailesinin Ankara'ya gelmesinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA