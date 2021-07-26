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Son dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağaralarda silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen "Eren-14 Cilo" operasyonunda, Cilo Buzul Dağları mevkisinde dün iki mağara tespit edildi.

Yapılan aramada, operasyonlarda öldürüldüğü değerlendirilen bir bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset (kemik ve elbise parçaları), 60 milimetrelik havan, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 168 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, kalaşnikof hücum yeleği, yeşil renkli pantolon, yeşil renkli gömlek, puşi, bir çift ayakkabı, piknik tüpü, top bakır kablo, top elektrik kablosu, kanas kullanım talimatı, Zagros mesafe tablosu çizelgesi, telefon şarj kablosu, 36 volt akü, pil şarj cihazı, dağcı ipi, cüzdan, 3 orta boy pil, küçük boy pil, kalaşnikof piyade tüfeği icra yayı, el feneri bataryası ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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