Uyuşturucu çetesi 'Ötleşler' için istenilen cezalar belli oldu!

"Bu notlarda uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen gelirden kime ne kadar pay aktarılacağının ayrıca yapılan harcamaların da yine bu defterde belirtildiği sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde suç örgütünün tezgah tabir ettikleri her uyuşturucu satış bölgesinde ayrı defter tuttuğunun belirlendiği, tezgahlara ilişkin gelir gider kayıtlarının da ayrıntılı olarak bu defterde yer aldığı belirlenmiştir" denildi.