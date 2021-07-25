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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fırat Kalkanı Harekatı şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Fırat Kalkanı Harekatı şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan kirpi aracına yapılan saldırı sonrasında şehit düşmüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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