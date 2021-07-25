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Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında salı ve çarşamba günü bazı şehirlerde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

SALI GÜNÜ ÇOK SAYIDA ŞEHRE UYARI

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.

Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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