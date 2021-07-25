Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında salı ve çarşamba günü bazı şehirlerde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
SALI GÜNÜ ÇOK SAYIDA ŞEHRE UYARI
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.
Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YARIN SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak.
Karadeniz ile Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Orta ve Güney Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi illere yasaklar gelecek? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 15 Ağustos...
- Bekçi alımı son durum: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve başvurular...
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 1. nakil tercihleri...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları...
- MEB son dakika: Ehliyet sınavları ertelendi mi? 25 Temmuz Pazar günü ehliyet sınavı yapılacak mı?
- AÖL ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem açık lise telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi?
- MEBBİS takvimi: İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- Diyanet 2022 takvimi: 2022'de kaç gün tatil yapılacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
- Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?
- Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?
- KPSS Lisans ne zaman? 2021 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
- Lise tercih sonuçları için kritik hafta! 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!