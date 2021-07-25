Ordu'da silahlı çatışma : 2 ölü 3 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, bir tarafın silahla ateş etmesi sonucu Şahin Duman ile Ömer Duman hayatını kaybederken, Şakir, Sezer ve Emirhan Duman ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ile Tokat Erbaa ve çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.