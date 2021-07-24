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Son dakika: Sultangazi'de insanlık bitmiş dedirten vahşet! Boğazına ip bağlanan kediyi asarak öldürdüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Son dakika: Sultangazi'de insanlık bitmiş dedirten vahşet! Boğazına ip bağlanan kediyi asarak öldürdüler

Son dakika haberine göre İstanbul Sultangazi'de okulun demir korkuluğunda iple asılmış kedi bulundu. İple asılarak öldürülen kediyi gören mahalle sakinleri tepki gösterdi. Yaşanan vahşete tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bunu yapan insan olamaz." diye konuştu.

Olay, 50. Yıl Mahallesi F Caddesi'nde meydana geldi. Çevrede oyun oynayan çocuklar, cadde üzerinde bulunan Nene Hatun Kız Meslek Lisesi'nin duvar korkuluğunda hareketsiz bir şekilde duran kediyi fark etti.

Kedinin yanına gelen çocuklar, kedinin iple okulun bahçe duvarının demir korkuluklarına asıldığını gördü.

Çocuklar durumu çevreden geçen vatandaşlara iletti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar durumu Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliğine bildirdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, kediyi asılı olduğu yerden çıkartarak götürdü.


Yaşanan vahşete tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bunu yapan insan olamaz. Bunu yapan insanlara da her şeyi yapar. Biz insanoğlu olarak her şeyi hak ediyoruz" diye konuştu.


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