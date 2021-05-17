17 Mayıs 2021, Pazartesi
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Kırıkkale'de reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

'de bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinde mahsur kalan yavru , itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2021
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Kırıkkale'de reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinden sesi duyan esnaflar, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.



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