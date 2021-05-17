Kırıkkale'de reklam tabelasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Zafer Caddesi üzerinde bir iş yerinin reklam tabelasının içerisinden kedi sesi duyan esnaflar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tabelayı elektrikli testere ile keserek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.