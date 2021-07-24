24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Tuzla'da kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın

Son dakika: Tuzla'da kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Tuzla'da kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın

Son dakika haberine göre Tuzla Serbest Bölgede bulunan kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın 10.30 sıralarında Serbest Bölge 6. Sokak'ta bulunan kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada çıktı. Bahçedeki paletlerden başlayan yangında alevler fabrikanın dış cephe kaplamasına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler su ve köpük ile yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın drone ile havadan da görüntülendi.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA