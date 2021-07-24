Son dakika: Tuzla'da kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada yangın

Yangın 10.30 sıralarında Serbest Bölge 6. Sokak'ta bulunan kozmetik malzemeleri üretilen fabrikada çıktı. Bahçedeki paletlerden başlayan yangında alevler fabrikanın dış cephe kaplamasına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler su ve köpük ile yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın drone ile havadan da görüntülendi.





