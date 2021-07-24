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Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri! "Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri! Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Bölgede çobanlık yapan Cemal Akdil, "İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım" dedi.

Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

Neden öldükleri bilinmeyen balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti.

"BAKTIM HER TARAFTA ÖLMÜŞLER"
Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşılaşan Cemal Akdil, "Hayvanlarımı otlatırken sabah su içsinler diye baraja getirdim.

Bir baktım balıklar ölmüş. İlk olarak kıyıda gördüm, baktım her tarafta ölmüşler.

İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım. Nedeni çöpler olabilir, tehlikeli madde atığı olabilir.

Etrafta bildiğim kadarıyla fabrika yok ama kamyon ile getirilip dökülmüş de olabilir. Hafriyat falan döküyorlar genelde. Dünde geldim dün yoktu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, baraj çevresinde piknik yapanların çöplerini bırakması ise dikkat çekti.

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