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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Son dakika haberleri... Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkezden geçen bölümlerindeki balık ölümleri arttığını açıkça ortaya koyan fotoğraflarla birlikte kamuoyu söz konusu balık ölümlerinin sebebini araştırmaya başlamıştı. Balık ölümlerindeki artışın sebebi belirlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.07.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 19:38
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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğup, Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinde, son 2 aydır yaşanan balık ölümlerinin arttığı görüldü.

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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Yaklaşık 1,5 ay önce Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

Kızılırmak'ta incelemelere devam eden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Durdu Akdağ, hem su hem de balık numunelerinin sonuçlarının geldiğini belirtti.

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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

"Herhangi bir zehirlenme belirtisi yok"

İlgili numunelerin Ankara'daki Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiğini ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığının anlaşıldığını söyleyen Akdağ, "Keza su numunesi de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, DSİ vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz bir sonuç gözlenmedi" dedi.

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Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ BELLİ OLDU