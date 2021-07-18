Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Balık ölümlerinin sebebi belli oldu

"Herhangi bir zehirlenme belirtisi yok"

İlgili numunelerin Ankara'daki Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiğini ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığının anlaşıldığını söyleyen Akdağ, "Keza su numunesi de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, DSİ vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz bir sonuç gözlenmedi" dedi.