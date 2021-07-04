Küçükçekmece Gölü'nde kırmızı alarm! Balık ölümlerinin nedeni ne?

Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran balık ölümlerinde düne göre artış yaşanıyor.

Göldeki balık türleri ve atıkların kıyıya vurduğu sahil kesiminde artış dikkati çekiyor. Göldeki balıkların su içinde çırpındığı ve dalgaların da etkisiyle kıyıya sürüklendiği görülüyor.

Kıyıda çok miktarda çöpün birikmesi nedeniyle etrafa kötü kokular yayılıyor. Olumsuz duruma rağmen bazı vatandaşlar sahilde vakit geçirmeye devam ediyor.