Yangında mahsur kalan vatandaş alt balkona atladı
Denizli'de bir binada en üst kattaki evinde çıkan yangında mahsur kalan Ahmet Fatih Erdurur, alt kat komşusunun balkonuna atlayarak kurtuldu. Vücudunun pek çok yerine yanıklar oluşan Erdurur, hastanede tedavi altına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir binanın beşinci katındaki dairede saat 10.00 sularında sigaradan çıkan yangın tüm evi sardı.
Ahmet Ferruh Erdurur, kısa zaman içinde alevlerin sardığı evde mahsur kaldı.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ
Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Ahmet Ferruh Erdurur, balkon demirlerine tutunup, alt kat balkonuna sarktı. Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, gelen sağlık ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
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