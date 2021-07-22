İstanbul'u esir alan zehirli sivri sineklerin belirtileri neler?

ZEHİRLİ SİVRİSİNEKTEN KORUNMANIN YOLLARI

İstanbul'da şehir genelinde herkesi rahatsız eden zehirli sivrisinek istilası, sıradan sivrisinekten daha fazla şikayete neden oluyor. Zehirli sivrisinek tarafından ısırılan vatandaşların anlattığına göre; zehirli sivrisinek ısırdığı bölgede daha fazla şişlik, kızarıklık ve kaşıntı oluyor.

Zehirli sivrisinek tarafından ısırılan bölgenin morardığını belirtilen insanlar, istilacı sineklerin ısırdığı bölgede kalıcı ize neden olduğunu belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde artan zehirli sivrisinek, İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerin de problemi olmaya başladı. Peki zehirli sivrisinekten korunmanın yolları nelerdir?

*Uzmanlar gereken önlemler alındığında zehirli sivrisinekten korunmanın mümkün olduğunu vuruluyor. Bunlar:

Sivrisineklerin çoğalmasını engellemek için evde durgun su bırakmamak, (saksı dibi, açık bardakta su vs.)

Açık havaya çıkarken ince dahi olsa kolları ve bacakları kapatan kıyafetler giymek,

Vücuttan hızlı uçmayan sinek koruyucu krem ve yağlar kullanmak,

Sinekleri çeken kokulardan kaçının.