İstanbul'u esir alan zehirli sivri sineklerin belirtileri neler?
Sıcakların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul da sivrisineklere teslim oldu. Bu yıl il genelinde sivrisinekler konusunda şikayetlerin ciddileşmesiyle ‘’İstanbul’da zehirli sivrisinek mi var? İstilacı zehirli sivrisinekten kurtulmanın yolları nedir? Sivrisinek istilası hangi ilçelerde görüldü? Zehirli sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zehirli sivrisinekten nasıl korunur?’’ soruları gündeme gelmeye başladı. Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
İstanbul'da belirli ilçelerde görülen zehirli sivrisinek istilası vatandaşların özellikle geceleri uyku problemi yaşamasına neden oldu. İstanbulluların korkulu rüyası haline gelen zehirli sivrisinekler vücutta normalden çok daha ciddi hasarlar bırakıyor. Asya kaplan sineği olarak da bilinen zehirli sivrisinek Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere farklı illerde de görüldü.
Avrupa'nın son yıllarda kabusu olan zehirli sivrisinek her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki zehirli sivrisinekten nasıl korunur? Zehirli sivrisinek hastalığa neden olur mu? Zehirli sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Zehirli sivrisinek belirtileri nelerdir? İşte İstanbul'u ele geçiren zehirli sivrisinek hakkında bilmeniz gereken her şey.
ASYA KAPLAN ZEHİRLİ SİVRİSİNEK NEDİR?
Güneydoğu Asya kökenli ve Aedes albopictus olarak da bilinen zehirli sivrisinek, gövdesinde ve bacaklarında beyaz renkli şeritlerle kaplıdır. Diğer türlerden şekil olarak kolayca ayırt edilebilen, kan emici bir sivrisinek türü. Sıradan sivrisinekler daha küçük olmasından dolayı sivrisineklere göre daha küçük görünür. Bu durum zehirli sivrisineğin fark edilmesini zorlaştırıyor.
ZEHİRLİ SİVRİSİNEK BELİRTİLERİ
Sıcakların artmasıyla zehirli sivrisinek vakaları da artış gösterdi. Sıradan sivrisinek ile zehirli sivrisinek ısırığını ayırt edemeyen vatandaşlar, ''Zehirli sivrisinek ısırığı belirtileri neler?'' sorusunu araştırmaya başladı. Sıradan sivrisinek ısırğı ile benzerlik gösteren istilacı zehirli sivrisinek aynı zamanda ciddi tepkilere neden oluyor. Zehirli sivrisinek belirtileri:
*Şişlik,
*Çok fazla kızarıklık,
*Isırılan bölgede morarma,
*Alerji,
*Normalden çok fazla kaşıntı,
*Kan toplanması.
ZEHİRLİ SİVRİSİNEKTEN KORUNMANIN YOLLARI
İstanbul'da şehir genelinde herkesi rahatsız eden zehirli sivrisinek istilası, sıradan sivrisinekten daha fazla şikayete neden oluyor. Zehirli sivrisinek tarafından ısırılan vatandaşların anlattığına göre; zehirli sivrisinek ısırdığı bölgede daha fazla şişlik, kızarıklık ve kaşıntı oluyor.
Zehirli sivrisinek tarafından ısırılan bölgenin morardığını belirtilen insanlar, istilacı sineklerin ısırdığı bölgede kalıcı ize neden olduğunu belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde artan zehirli sivrisinek, İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerin de problemi olmaya başladı. Peki zehirli sivrisinekten korunmanın yolları nelerdir?
*Uzmanlar gereken önlemler alındığında zehirli sivrisinekten korunmanın mümkün olduğunu vuruluyor. Bunlar:
Sivrisineklerin çoğalmasını engellemek için evde durgun su bırakmamak, (saksı dibi, açık bardakta su vs.)
Açık havaya çıkarken ince dahi olsa kolları ve bacakları kapatan kıyafetler giymek,
Vücuttan hızlı uçmayan sinek koruyucu krem ve yağlar kullanmak,
Sinekleri çeken kokulardan kaçının.
ZEHİRLİ SİVSİNEKLER HANGİ İLÇELERDE GÖRÜLDÜ?
Zehirli sivrisinek istilası her geçen gün yayılmaya devam ederken özellikle bazı ilçelerde arttı. Avcılar, Başakşehir, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer, Bahçelievler, Ataköy, Üsküdar ilçelerinde sık sık karşılaşan sivrisinekler ilçe sakinlerini rahatsız ediyor.
ZEHİRLİ SİVRİSİNEK ALARMI
Fransa'da görülen Asya kaplan zehirli sivrisinek Fransa parlamentosu tarafından ''büyük bir sağlık riski'' olarak değerlendirildi. Zehirli sivrisineğin şu ana kadar bilindiği kadarıyla 20'den fazla hastalık riski taşıyor. İstanbul'da son 4-5 yıldır görülen zehirli sivrisinek humma gibi hastalıkları beraberinde getirebilir. Zehirli sivrisinek tarafından ısırılan bir çocuğun annesi kızının ısırıldıktan sonra bölgede şişlikle karşılaştıklarını ve hastanelik olduklarını belirtti. Yetkililerin hemen önlem alması gerektiği belirtilen uzmanlar, Vatandaşlar tarafından yoğun şekilde şikayet gelmesinin ardından İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimindeki 182 ekip ve 611 personel kentin birçok bölgesinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Vatandaşlar Sivrisinek Bildirim Sistemi uygulaması üzerinden zehirli sivrisinek ihbarında bulunabilecek. Uygulama hem mobil hem de web üzerinden hizmet verecek. Uygulamanın yanı sıra İstanbul'da belirlenen noktalara Ovitrap adı verilen istilacı türlerin yumurtalarını bırakmalarını sağlayan sivrisinek tuzakları kuruluyor. Böylece zehirli sivrisinek sayısının azaltılması hedefleniyor.
Günümüzde sivrisineklerin taşıdıkları hastalıklarla yılda bir milyon insanı öldürdüğü tahmin ediliyor.
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