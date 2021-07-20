Sakarya'da ahırda korkutan yangın! Hayvanlar son anda kurtarıldı

Yangın Sakarya'nın Karasu ilçesinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D.'nin olduğu belirtilen ahırda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar da ahırda bulunan hayvanları telef olmaktan son anda kurtardı.