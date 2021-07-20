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Sakarya'da ahırda korkutan yangın! Hayvanlar son anda kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2021
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Sakarya'da ahırda korkutan yangın! Hayvanlar son anda kurtarıldı

Sakarya Karasu'da ahırda meydana gelen yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken, ekipler hayvanları son anda kurtardı.

Yangın Sakarya'nın Karasu ilçesinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D.'nin olduğu belirtilen ahırda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar da ahırda bulunan hayvanları telef olmaktan son anda kurtardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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