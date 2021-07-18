Avcılar'da yangın paniği! 4 katlı bina kül oldu

Sokak sakinleri korku ile kendilerini dışarı atarken, bazı ailelerin evlerinde besledikleri kuşları da dumandan etkilenmemesi için kafesleri ile birlikte çıkardıkları dikkat çekti. Kontrol altına alınan yangın 1 saatte tamamen söndürüldü.

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