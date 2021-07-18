18 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da yangın paniği! 4 katlı bina kül oldu

Avcılar'da yangın paniği! 4 katlı bina kül oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2021
ABONE OL
Avcılar'da yangın paniği! 4 katlı bina kül oldu

Son dakika haberleri... Avcılar'da kentsel dönüşü kapsamında geçtiğimiz hafta boşaltılan ve içindeki parçaların sökümüne başlanan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Yamaç Sokak'ta 4 katlı boş binanın çatısında başladı.

Gündüz saatlerinde çatı katında oksijen kaynağı kullanılarak söküm yapıldığı belirtilen binadan yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gönderilen itfaiye ekipleri tümüyle alev alan çatıyı söndürmek amacıyla büyük çaba harcadı.

Alevlerin yandaki binalara ve hemen bitişiğindeki elektrik trafosuna sıçramaması amacıyla başlatılan çalışmalar yarım saatte sonuç verdi. İtfaiye araçlarının ulaşabilmesi için sokaktaki araç sahiplerine kısa sürede ulaşılması görevlilerin işini kolaylaştırdı.

Sokak sakinleri korku ile kendilerini dışarı atarken, bazı ailelerin evlerinde besledikleri kuşları da dumandan etkilenmemesi için kafesleri ile birlikte çıkardıkları dikkat çekti. Kontrol altına alınan yangın 1 saatte tamamen söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA