Avcılar'da yangın paniği! 4 katlı bina kül oldu
Son dakika haberleri... Avcılar'da kentsel dönüşü kapsamında geçtiğimiz hafta boşaltılan ve içindeki parçaların sökümüne başlanan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Yamaç Sokak'ta 4 katlı boş binanın çatısında başladı.
Gündüz saatlerinde çatı katında oksijen kaynağı kullanılarak söküm yapıldığı belirtilen binadan yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gönderilen itfaiye ekipleri tümüyle alev alan çatıyı söndürmek amacıyla büyük çaba harcadı.
Alevlerin yandaki binalara ve hemen bitişiğindeki elektrik trafosuna sıçramaması amacıyla başlatılan çalışmalar yarım saatte sonuç verdi. İtfaiye araçlarının ulaşabilmesi için sokaktaki araç sahiplerine kısa sürede ulaşılması görevlilerin işini kolaylaştırdı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
- Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman, nasıl ve kaç defa getirilir?
- Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı arefesi ayın kaçında idrak edilecek?
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- 10 bin bekçi alınacak! EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?
- Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?
- 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 2021 sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce verilecek mi?
- Altın fiyatları son durum: 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları...
- Başkan Erdoğan'dan terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge
- Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?