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Bursa'da 56 farklı noktada helikopterli trafik denetimi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Bursa'da 56 farklı noktada helikopterli trafik denetimi

Son dakika haberi... Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle 56 farklı noktada helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayramın ilk günü trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak düzenlenen denetimlerde helikopter kullanılarak sürücüler, havadan da denetlendi.

300 kişilik personelle 56 noktada yapılan uygulamada Bursa'yı İstanbul, İzmir ile Eskişehir ve Ankara'ya bağlayan kara yolları denetlendi. Helikopterli denetimle kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı. Bursa genelinde araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.

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