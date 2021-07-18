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Son dakika: Türkiye'den yola çıkan tırlar Gazze'ye ulaştı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Son dakika: Türkiye'den yola çıkan tırlar Gazze'ye ulaştı

Türk Kızılay'ın insani yardım konvoyu, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Mısır ile Gazze arasındaki kara sınır kapısı Refah'tan bölgeye ulaşan 10 tırlık insani yardım Filistin Kızılayı'na teslim edildi.

İnsani yardım malzemelerinde, gıda kolisinin yanı sıra tıbbi teçhizat, temizlik malzemesi ve kıyafet yer alıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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