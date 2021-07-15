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Son dakika: Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Son dakika: Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberine göre Mersin’in Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde, kızılçam ormanında yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile sevk edildi.

Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle çevreye yayılarak büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


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