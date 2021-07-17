Yeni evli çift sokak ortasında tekme-tokat kavga etti

Sinan A. ise ifadesinde susma hakkını kullandı. Dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na elden gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan Sinan A. aracına binerek ayrıldı. Ayşenur A.'nın ise polis gözetiminde Burdur'un Gölhisar ilçesindeki baba evine gideceği öğrenildi.

CEP TELFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Sinan A. ve Ayşenur A. arasında sokak ortasında yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Sinan A. ile tartışan Ayşenur A., araçlarından çantasını alıp kaldırıma oturuyor, bu sırada Sinan A. eşine yaklaşarak tokat ve yumruk atıyor.

Ayşenur A.'nın da Sinan A.'ya karşılık verdiği görülüyor. Çiftin ortak arkadaşı ise kavgaya ayırmaya çalışsa da, başarılı olamıyor. Çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı görülüyor. Olayı gören polisin müdahalesi ile çiftin kavgası son buluyor.