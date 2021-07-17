Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Temmuz Cumartesi hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Temmuz Cumartesi hava durumu | Meteoroloji'den aktarılan hava durumu raporuna göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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