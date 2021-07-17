Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Temmuz Cumartesi hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.