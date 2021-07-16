Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış beklendiği vurgulandı. Resmi sitede yer alan 5 günlük hava durumu incelendiğinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde bayramın ilk gününde sıcaklıkların yüksek olacağı belirtilirken, sonraki günlerde özellikle Marmara bölgesinde sağanak yağışın etkili olabileceği görülüyor. Peki Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava sıcaklıkları artacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Ayrıca yapılan 5 günlük hava durumu paylaşımında Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu tahmininde bulunuldu.
YAĞIŞ GELİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van ve Hakkari'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim
normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında bu haftaya ilişkin "Hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
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