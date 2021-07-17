Ümitcan Uygun'un tahliyesine sert tepki: Söylenecek söz kalmadı...

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİNİN AVUKATINDAN TEPKİ

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin olayda baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un tahliye kararına bir tepki de Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada, tahliye kararının yanlış olduğunu söyleyerek, "Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a yönelik konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılaması devam ediyor. Yine ölümüne ilişkin dosyanın soruşturma aşaması halen tamamlanmadı. Darp ettiği görüntüler ve diğer suçlamalarla ilişkin henüz bir şeyler yapılamamışken, uyuşturucu kullandığı ve temin ettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun'un serbest bırakılması kabul edilebilir değil, söylenecek söz kalmadı. Hukuki olarak bunu açıklayamam. Aleyna'nın ailesi de Ümitcan Uygun'un tahliye kararına çok üzüldü. Her ne olursa olsun biz olayların takipçisi olacağız, gereken cezayı almasını sağlayacağız" dedi.