Ümitcan Uygun'un tahliyesine sert tepki: Söylenecek söz kalmadı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Uygun'un dün tahliye edilmesinin ardından Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım duruma sert tepki gösterdi. Yıldırım, "Söylenecek söz kalmadı" derken, Aleyna'nın ailesinin çok üzgün olduğunu bildirdi.
Müge Anlı'da gündeme gelen Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi olarak bilinen Ümitcan Uygun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Uygun, daha önce sosyal medyadan yayınladığı uyuşturucu kullandığı görüntüler sonrası tutuklanmıştı. 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan bir süredir cezaevinde tutulan Uygun tahliye edildi.
AVUKATI DUYURDU: ÜMİTCAN UYGUN TAHLİYE EDİLDİ
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.
Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu. Paylaşımın ardından yüzlerce insan Ümitcan Uygun etiketiyle mesajlar paylaşarak tahliye kararına tepki gösterdi.
ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİ TÜRKİYE'Yİ SARSMIŞTI
Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.
Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise Çakır'ın ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.
ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİNİN AVUKATINDAN TEPKİ
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin olayda baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un tahliye kararına bir tepki de Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım'dan geldi. Yıldırım yaptığı açıklamada, tahliye kararının yanlış olduğunu söyleyerek, "Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a yönelik konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yargılaması devam ediyor. Yine ölümüne ilişkin dosyanın soruşturma aşaması halen tamamlanmadı. Darp ettiği görüntüler ve diğer suçlamalarla ilişkin henüz bir şeyler yapılamamışken, uyuşturucu kullandığı ve temin ettiğine ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun'un serbest bırakılması kabul edilebilir değil, söylenecek söz kalmadı. Hukuki olarak bunu açıklayamam. Aleyna'nın ailesi de Ümitcan Uygun'un tahliye kararına çok üzüldü. Her ne olursa olsun biz olayların takipçisi olacağız, gereken cezayı almasını sağlayacağız" dedi.
MÜGE ANLI GÜNLERCE TÜM DETAYLARI ARAŞTIRDI
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konu günlerce işlendi. Aleyna Çakır'ın ailesi ve olay hakkında bilgisi olanlar dinlendi. Araştırmalar yapıldı, birçok bilgi ve ifade paylaşıldı.
ÜMİTCAN UYGUN'UN AĞABEYİ MÜGE ANLI'YA TEHDİTLER SAVURMUŞTU
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan Müge Anlı'yı ve tepki gösterenleri ölümle tehdit etmişti.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullamıştı. Arka arkaya yapılan paylaşımlarda Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek' demişti.
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