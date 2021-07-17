Büyükşen ailesi cinayeti çözülmesine rağmen akıllarda çok sayıda soru işareti kaldı! Büyükşen cinayeti nasıl oldu? Büyükşen cinayeti nasıl çözüldü?
Türkiye'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen Büyükşen ailesi cinayetine ilişkin sır perdesi aralanırken akıllarda çok sayıda soru işareti kaldı. Çiftin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduğu ortaya çıkarken, çok sayıda şüphe hala sıcaklığını koruyor. İşte Büyükşen ailesi cinayetinin çözümüne ilişkin akıllarda kalan sorular...
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği cinayette sır perdesi aralanırken akıllarda pekçok soru işareti kaldı.
Metin ve Necla Büyükşen çifti 3 Eylül 2018'de evlerinde pompalı tüfekle öldürüldü. Yaklaşık 3 yıl süren soruşturmanın ardından dosya sonuçlandı. Çiftin adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile birlikte Büyükşen çiftinin komşuları Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.
Ancak çiftin büyük oğlu Uğur ve gelini Betül'ün SWAP örneklerinde tespit edilen barut artıkları, hala cevaplanmayı bekleyen sorular arasında.
Büyükşen'lerin tek katlı evinin hedefteki ailenin eviyle benzerlik göstermemesi de şüpheleri beraberinde getiriyor. Ayrıca söz konusu kiralık katilin Büşra Büyükşen'i öldürmeyerek, arkasında tanık bırakması da cinayetin ardında kalan bilinmezliklerden yalnızca biri.
Metin-Necla Büyükşen davası azmettiricilerin ortaya çıkmasıyla kapanırken, akıllarda kalan soru işaretleri ise hala cevap bekliyor.
JANDARMAYA SARILARAK AĞLADI
Necla ve Metin Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayet şüphelilerinin bulunması için sosyal medya ve Müge Anlı'da yaptığı çağrıların sonucunu aldı.
CİNAYETİ BU ADAMLAR ÇÖZDÜ
Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yargılamalarını sabaha kadar adliye bahçesinde takip eden Osman Büyükşen, tutuklanan şüphelilere cezaevine götürülürken tepki gösterdi. Gözyaşı döken Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayetini aydınlatan özel ekipteki jandarmaya sarılarak, "Cinayeti bu adamlar çözdü. Anne ve babamın katillerini bu adamlar yakaladı" diyerek, ağladı.
KARDEŞLERİM MASUMDUR
Büyükşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur'' ifadelerini kullandı.
Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulunan Büyükşen şunları söyledi: "Köylük bir alanda kiralık katil tarafından öldürülmüş olma ihtimali çok düşüktü. Anne ve babamın kimseyle husumeti olmadığı için bir cinayet nedeni ortaya koyamıyorduk. Böyle bir ihtimali düşündükleri için jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Böyle bir sonuç hepimizi şaşırttı. Ama kardeşlerim olmadığı için memnunum. Programda da bir yayında bu konuya değinilmişti. Fakat böyle bir ihtimalin çok az olacağı düşünüldüğü için mehir tartışması olabileceği düşünülmüştü. Anne ve babamın acısı tekrar yaşıyorum."
4 KİŞİ TUTUKLANDI
4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Büşra Büyükşen'in de bulunduğu 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma, Büyükşen çiftini öldüren kiralık katil oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
NE OLMUŞTU?
Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de, maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve Necla Büyükşen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 13 Temmuz'da 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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