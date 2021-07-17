Büyükşen ailesi cinayeti çözülmesine rağmen akıllarda çok sayıda soru işareti kaldı! Büyükşen cinayeti nasıl oldu? Büyükşen cinayeti nasıl çözüldü?

Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulunan Büyükşen şunları söyledi: "Köylük bir alanda kiralık katil tarafından öldürülmüş olma ihtimali çok düşüktü. Anne ve babamın kimseyle husumeti olmadığı için bir cinayet nedeni ortaya koyamıyorduk. Böyle bir ihtimali düşündükleri için jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Böyle bir sonuç hepimizi şaşırttı. Ama kardeşlerim olmadığı için memnunum. Programda da bir yayında bu konuya değinilmişti. Fakat böyle bir ihtimalin çok az olacağı düşünüldüğü için mehir tartışması olabileceği düşünülmüştü. Anne ve babamın acısı tekrar yaşıyorum."