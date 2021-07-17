Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı'na ilişkin son dakika raporu! Çok sayıda il hakkında tahminler açıklandı

ÇOK SAYIDA İL İÇİN YENİ TAHMİN

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-34 °C, Ankara'da 36-40 °C, İzmir'de 32-36 °C, Antalya'da 33-36 °C, Samsun'da 29-31 °C, Erzurum'da 30-34 °C, Diyarbakır'da 40-43 °C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.