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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı'na ilişkin son dakika raporu! Çok sayıda il hakkında tahminler açıklandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kurban Bayramı'na ilişkin son dakika raporu! Çok sayıda il hakkında tahminler açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak Kurban Bayramı'na ilişkin hava tahmin raporu açıklandı. Raporda Kurban Bayramı'nda hava durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, çok sayıda şehir için tahminlere de yer verildi. İstanbul Ankara ve İzmir'de Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'na ilişkin hava tahmin raporu yayınlandı. Raporda bayramda hava durumuna ilişkin detaylı bilgiler verildi.

Bu hafta sonu (17-18/07/2021) yurdun kuzeydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARİFE VE BAYRAMDA...

Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) ülkemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

SON GÜN YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Halen ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 °C üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ilâ 12 °C üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İL İÇİN YENİ TAHMİN

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-34 °C, Ankara'da 36-40 °C, İzmir'de 32-36 °C, Antalya'da 33-36 °C, Samsun'da 29-31 °C, Erzurum'da 30-34 °C, Diyarbakır'da 40-43 °C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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