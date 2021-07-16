SON DAKİKA: Sivas'ta askeri araç devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberi... Sivas'ın Akıncılar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 JAA 365 plakalı araç, D-100 kara yolu Ortaköy yol ayrımı yakınlarında devrildi.
Kazada, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 3 asker yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi ve Akıncılar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek bilgi aldı.