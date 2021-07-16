Cuma mesajları 16 Temmuz 2021: Dualı, ayetli, anlamlı resimli en güzel cuma mesajları ve sözleri...
Dualı, ayetli, anlamlı resimli en güzel cuma mesajları ve sözleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar bu mübarek günde sevdiklerinden hayır dua almak için internet ortamında yada telefon üzerinden günün anlam ve önemini anlatan bir mesaj göndererek tebriklerini iletirler. Her Müslüman, arkadaşları, ailesi ve diğer insanlarla sosyal medyada Cuma mesajları göndermek ister. İşte, dualı, ayetli, anlamlı resimli en güzel cuma mesajları ve sözleri...
16 Temmuz cuma mesajları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cuma günü Müslümanlar için önemi büyük bir gün olmakla beraber günün önemini belirten mesajlarla sevdiklerinize tebrik dileklerinizi iletebilirsiniz. 16 Temmuz Cuma günü için sevdiklerinize akrabalarınıza ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en özel mesajları sizler için bu haberimizde derledik.
RESİMLİ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah"ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.
Allah"ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum! Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed"imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun.
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.
Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasini hayatina tasiyan, baskalarin duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin insallah. Hayırlı Cumalar
*Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.
*"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen"sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile ... Hayırlı Cumalarr Dua ie...
*Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
* Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur"an-ı Kerim"i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar
*Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.
*Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
*Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.
CUMA NAMAZININ FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER
"Birtakım kimseler ya cumayı terketmekten kesin olarak vazgeçerler, yahut da Allah onların kalplerini mühürleyecek, sonra kendileri muhakkak surette gafillerden olacaklardır." (Müslim, Cum'a, 40)
"Üç cuma namazını, aldırmayarak mazeretsiz bırakıp kılmayan kimsenin Allah, kalbini mühürler." (etTâc, I, 273)
"Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer." (İmam-ı Gazali)
"Allah nazarında günlerin en kıymetlisi Cumadır. O, Kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir." (Buhari)
"Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır." (Deylemi)
"Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir." (Riyadun-nasıhin)
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