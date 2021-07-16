Karısını diri diri yakmıştı! O caninin cezası belli oldu
Son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl, tartıştığı eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döküp yakarak öldüren kocayı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme, cinayetin canavarca hisle işlendiğine hükmetti.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl, tartıştığı eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döktükten sonra çakmakla tutuşturup diri diri yakarak öldüren Can Yılmaz'a (33) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.
Kararda, Güllü Yılmaz'ın aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı buna rağmen işsiz olan kocasının kıskançlık krizine girip eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve sürekli tartıştıkları, gördüğü şiddete dayanamayan kadının Kadın Sığınma Evine yerleştiği anlatıldı.
Mahkeme, sanık kocanın eşini bir şekilde ikna ederek eve dönmesini sağladığı, ancak kısa süre sonra yeniden şiddet uygulamaya başladığı kaydedilen kararda, Güllü Yılmaz'ın evde vücudunun alev almasıyla can havliyle kendini kurtarabilmek için pencereden attığı belirtildi.
Otopsi raporuna göre Güllü Yılmaz'ın vücudunun yüzde 60'ındaki 2 ve 3. derece yanık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Ölmeden önce bilinci açık olan Güllü'nün polislere son sözünün ise, "Kocam üzerime benzin döküp yaktı, çocuklarım çok küçük onlar size emanet" dediğine dikkat çekildi.
Mahkeme, Yargıtay'ın emsal kararları da nazara alındığında, kişinin yakılarak veya uyurken kızgın yağ dökülerek ya da vücudunun parçalanarak öldürülmesinin "canavarca hisle öldürme" suçuna emsal gösterilebileceğine işaret etti.
Sanık Can Yılmaz'ın resmi nikâhlı eşini vahşice, acı çektirerek veya eziyet ederek canavarca hisle öldürdüğü suçunun kanuni unsurlarla oluştuğunun toplanan delillerle sabit olduğu ifade edildi.
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