İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

Görgü tanığı Osman Yılmaz, "Bilmiyorum nasıl yaralandılar. Bende zaten ilk sefer geldim onlarla güya mantar dediler bana. Ben bir şey görmedim, gittik oraya tünel vardı. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş ben bilmiyorum. Hayatımda da yapmış değilim, öyle bir şeyde de bulunmuş değilim" dedi.