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İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

İstanbul'un Beykoz ilçesinde defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu. Definecilerin patlayıcı kazasında yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Mahmut Şevket Paşa köyü yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi.

İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

İddiaya göre, ormanın derinliklerine inen defineciler bir kayalığın yakınında define aramaya başladı.

İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

Yanlarında getirdikleri patlayıcı maddeyi kullanan şahıslar, kazı yapmaya başladıkları alanda patlayıcı patlatmaya karar verdi.

İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

Patlayıcı maddenin yakınlarında patlaması sebebiyle defineciler hafif şekilde yaralandı.

İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

Yaralanan 2 defineci olay yerine çağırılan ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi.

İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

Polisler bölgede geniş çaplı önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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İstanbul Beykoz'da defineciler şoka uğradı! Çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu

Görgü tanığı Osman Yılmaz, "Bilmiyorum nasıl yaralandılar. Bende zaten ilk sefer geldim onlarla güya mantar dediler bana. Ben bir şey görmedim, gittik oraya tünel vardı. Patlayıcıyı kendileri mi koymuş ben bilmiyorum. Hayatımda da yapmış değilim, öyle bir şeyde de bulunmuş değilim" dedi.

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