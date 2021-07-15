İzmir'de motosikletiyle seyir halindeki Hatun Özsoy sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü "Beni kaybetmekten korkan var mı?"
İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyahat ettiği esnada silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Özsoy'un katil zanlısı sevgilisi Yusuf K. çıktı. Cinayet şüphelisi olay sonrası kayıplara karışırken, Çeşme-İzmir çevreyolunda bulunan bir benzin istasyonundan polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay sonrası gözaltına alınan Yusuf K, emniyet binasına götürüldü. Öldürülen Hatun Özsoy'un sosyal medya hesabından 2 ay önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu. Özsoy "Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" ifadelerini kullandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahla vurularak öldürülen 27 yaşındaki Hatun Özsoy'un katil zanlısı sevgili çıktı. Genç kadının sosyal medyadan "Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" paylaşımı yürekleri burktu.
MOTORSİKLET ÜZERİNDE VURULDU
Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a (27), kamyonet içerisinde bulunan ve sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
POLİSİ KENDİSİ ARADI
Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Yusuf K., kamyonetiyle geldiği Çeşme-İzmir çevreyolunda bulunan bir benzin istasyonunda cinayeti telefonla polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf K.'yi gözaltına aldı.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Hatun Özsoy'un katil zanlısı Yusuf K.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve uyuşturucudan dolayı emniyette kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YÜREKLERİ BURKAN PAYLAŞIM
Öte yandan Yusuf K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hatun Özsoy'un sosyal medya hesabından, yaklaşık iki ay önce yaptığı "Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum. Beni kaybetmekten korkan var mı?" yazılı paylaşımı yürek burktu. Talihsiz kadının üç ay önce de "Belki bir gün yaşlanacağım, ama asla büyümeyeceğim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti.
İŞTE OLAY YERİNDEN KARELER...
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