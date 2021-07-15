İzmir'de motosikletiyle seyir halindeki Hatun Özsoy sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü "Beni kaybetmekten korkan var mı?"

MOTORSİKLET ÜZERİNDE VURULDU



Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan Hatun Özsoy'a (27), kamyonet içerisinde bulunan ve sevgilisi olduğu öğrenilen Yusuf K. tarafından silahla ateş açıldı. Yola savrulan Özsoy, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Özsoy'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



