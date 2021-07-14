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Son dakika: Giresun'da dere taştı 200 kişi mahsur kaldı: Bölgedeki vatandaşların tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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Son dakika: Giresun'da dere taştı 200 kişi mahsur kaldı: Bölgedeki vatandaşların tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dere taşması sonucu düğün alanındaki 200 kişi mahsur kaldı. Köprünün kapanmasıyla 25 araç ve 200 kişinin mahsur kaldığı olaya ilişkin çalışmalar sürerken Giresun Valiliği yaşanan doğal afete yönelik açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında " Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan töreninin olduğu halı sahadan kara yolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliyesine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasimine katılan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı.

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, Yağlıdere deresinin taşması sonucu Bük Mahallesi'nde bulunan halı saha ile kentin bağlantısını sağlayan köprünün sular altında kalarak kapandığını söyledi.

DÜĞÜNDEKİ 200 KİŞİ MAHSUR KALDI

Akın, Halı sahada düğün merasiminin yapıldığını ve burada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Köprünün kapanmasıyla içeride yaklaşık 25 araç ve 200 vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Şu anda herhangi bir sorun yok. Düğün merasimi de devam ediyor. Şu anda çok şükür yağmur da dindi. Dere sularının çekilmesiyle geçişi tekrar sağlayıp vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde ilçe merkezine tahliye etmeyi planlıyoruz. Şu anda bütün ekiplerimiz buradalar."

Mahsur kalanların kurtarılması için Yağlıdere Kaymakamlığı, Yağlıdere Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Giresun Valiliği açıklaması

Giresun Valiliği, Yağlıdere ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı Yağlıdere deresi üzerindeki taşkından dolayı yolun araç ve yaya trafiği geçişine kapandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağlıdere ilçesi Ahallı mahallesinde daha önce yıkılan köprü yerine yapılan menfez ve servis yolunun dere taşkını sebebiyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı halı sahada yapılan nişan töreninde bulunan yaklaşık 100 vatandaşımızın mahsur kalmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan töreninin olduğu halı sahadan kara yolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliyesine başlanmıştır."

Giresun'da dere taştı 200 kişi bölgede mahsur kaldı GİRESUN'DA DERE TAŞTI 200 KİŞİ BÖLGEDE MAHSUR KALDI

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